В Екатеринбурге «Уралочка-НТМК» проиграла команде из «Липецка»

В двенадцатом туре женской Суперлиги волейболистки «Уралочки-НТМК» в Екатеринбурге уступили команде «Липецк» со счётом 2:3 (26:28, 25:19, 25:22, 22:25, 9:15). Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ВК «Уралочка-НТМК», состав игроков был традиционным за исключением Алёны Кондрашовой — в этом туре её решили поберечь.

«Мы упустили наш шанс на победу. Я считаю, что это была наша игра, мы должны были победить. К сожалению, мы сделали очень много своих ошибок, и конечно, команда противника переиграла нас в защите. У них было больше желания, настрой был очень бойцовский. Наша команда тоже хотела победить, и девочки были настроены только на победу, но, к сожалению, ряд игроков не вошли в хорошую форму, та же связка не смогла полностью показать, и мы проиграли», — прокомментировал старший тренер «Уралочки-НТМК» Владимир Вертелко.

28 декабря в Минске «Уралочка-НТМК» сыграет с командой «Минчанка».