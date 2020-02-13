В Екатеринбурге управляющую компанию оштрафовали за упавший с крыши на пенсионерку снег

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области оштрафовал управляющую компанию «Квартал» на 250 тысяч рублей за падение снега с крыши дома в Екатеринбурге на 87-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Наледь обрушилась на пожилую женщину 6 января возле дома на улице Очеретина, 9. Снег упал с кровли, которую, по мнению надзорного ведомства, не чистили должным образом. В результате пенсионерка получила ушибы, гематомы головы, а также сломала рёбра, уточнили в прокуратуре.

Фирму признали виновной в административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»).

По факту травмирования представители УМВД по Екатеринбургу организовали доследственную проверку. В её рамках проведут судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести травм.