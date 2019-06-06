В Екатеринбурге у школьника во рту взорвалась электронная сигарета, пишет «Комсомольская правда». Это случилось в минувшие выходные у ТЦ «Омега». Прохожие увидели, что подростку требуется помощь медиков, и вызвали скорую.

16-летнего школьника увезли в детскую больницу № 9 с рваной раной верхней губы, также ему пришлось удалить два верхних зуба. Подросток объяснил, что купил электронную сигарету на барахолке 4 месяца назад. Источник в правоохранительных органах отметил, что причиной взрыва стало замыкание, вызванное заменой батарейки в устройстве.

Как сообщили в горздраве Екатеринбурга, ребёнок был осмотрен врачами, рану обработали, показаний для госпитализации не было. Школьника отпустили домой под наблюдение врачей по месту жительства.

В пресс-службе полиции Екатеринбурга пообещали прокомментировать случившееся позже.