В Екатеринбурге трёх обвиняемых по делу хакерской группы Lurk выпустили из СИЗО

Кировский районный суд Екатеринбурга 8 июня заменил трём подсудимым по делу хакерской группы Lurk — Ильдару Габдульянову, Александру Ерёмину и Виталию Фёдорову — меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест, со ссылкой на адвоката Ольгу Кезик пишет Znak.com.

Кезик защищает в этом деле Константина Козловского, которого следствие считает одним из лидеров хакерской группы. Самого Козловского по решению суда оставили в СИЗО, отказавшись удовлетворять ходатайство защиты о смене ему меры пресечения.

О задержании хакеров, которых чуть позже по имени используемой программы-вируса назвали группой Lurk, стало известно 1 июня 2016 года, на скамье подсудимых оказались 22 человека. В зависимости от роли каждого им инкриминируется часть 4 статьи 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершённое группой лиц»), статья 210 УК РФ («Организация либо участие в преступном сообществе»), часть 2 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), часть 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

По версии следствия, участники хакерской группы Lurk за несколько лет сумели похитить 1,264 млрд рублей из коммерческих компаний, банков «Таата», «Гарант-Инвест» и Металлинвестбанк и других предприятий. Для вывода средств использовали крупные банки, такие как Тинькофф-банк, Сбербанк России, Россельхозбанк, Бин-банк, ВТБ-24, ВТБ, банк «Авангард», Промсвязьбанк, «Райффайзен», Росбанк, Альфа-банк. Также они проникли в компьютерную сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово, скопировав информацию с серверов транспортного узла.

Сами подсудимые неоднократно заявляли о том, что не признают предъявленного им обвинения. В частности, Константин Козловский, которого следствие считает организатором группы, заявил, что считал себя агентом ФСБ и имел куратора в силовом ведомстве.