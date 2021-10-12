В Екатеринбурге троих мужчин обвинили в изнасиловании 14-летней школьницы на вписке

В Екатеринбурге троих мужчин обвинили в изнасиловании четырнадцатилетней школьницы во время вписки, со ссылкой на источник в силовых структурах пишет E1.ru.

По данным источника, заявление в полицию написала мама пострадавшей. Сами мужчины утверждают, что секс происходил по обоюдному согласию. Подозреваемые уже задержаны. Они родом из Челябинска. В следственном управлении СКР по Свердловской области отказались комментировать ситуацию.

Как сообщает издание SM-news, всего на вечеринке было трое парней и трое девушек. Один из молодых людей подошёл к дамам и сказал, что у него есть 60 тысяч рублей, которые он хотел бы потратить вместе с ними. Школьницы сами предложили снять квартиру посуточно.

«Спустя полчаса они сели к нему в машину, в которой находились ещё двое молодых людей, один из которых представился Арсеном. Они доехали до ближайшего алкомаркета, купили спиртное и арендовали квартиру в центре Екатеринбурга на улице Малышева», — пишет издание со ссылкой на источник.

В квартире молодой человек, назвавший себя Арсеном, отвёл 14-летнюю школьницу в комнату, где у них был половой контакт, затем над девушкой надругался и его друг. Так произошло несколько раз, после чего трое парней изнасиловали и остальных девушек. Вскоре две пострадавшие уехали, оставив одну из подруг в квартире. Родители одной из школьниц вызвали туда полицию, которая прямо на месте задержала мужчин.

Все задержанные мужчины ранее были судимы, одна из девушек также состояла на учёте в ПДН. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.