В Екатеринбурге трое строителей пытались выбить долги по зарплате с помощью гранаты

В Екатеринбурге днём 27 августа в офис строительной компании, расположенной на улице Гурзуфской, трое работников пришли требовать долги по заработной плате, которую им не выплачивали несколько месяцев. Один из строителей был при этом вооружён предметом, похожим на ручную гранату. Из здания пришлось эвакуировать порядка 50 человек.

«Предмет, которым угрожал мужчина, оказался муляжом ручной противопехотной гранаты Ф-1, более известной в народе как лимонка. Абсолютно никакой угрозы ни зданию, ни окружающим людям этот предмет не представлял», — рассказал E1.ru глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых, добавив, что о том, что один из мужчин собирается угрожать директору лжегранатой, двое других не знали.

По данным Znak.com, 35-летний мужчина с «гранатой» специально приехал из Москвы, чтобы получить задолженность в размере 400 тысяч рублей, накопившуюся с марта.

«Вместе с мужчиной из Москвы были ещё два рабочих-строителя, которые прибыли с аналогичной целью из Чебоксар. С марта им якобы не выплачивалась зарплата, общий долг составил около 400 тысяч рублей. С этой целью они и пришли изначально по планам для мирного урегулирования этого вопроса, но, когда поняли, что вопрос не решается, один из мужчин пошёл на радикальные меры», — рассказал полковник Горелых.

Сейчас правоохранители будут решать вопрос о возбуждении или невозбуждении уголовного дела в отношении задержанных мужчин. Им может грозить и административная ответственность.