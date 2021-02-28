В Екатеринбурге тренера по настольному теннису подозревают в изнасиловании 10-летней воспитанницы

В Екатеринбурге против 83-летнего тренера по настольному теннису возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. Его обвиняют в насильственных действиях своей 10-летней воспитанницы.

Как пишет КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мать несовершеннолетней заявила, что происшествие случилось 18 февраля в здании школы № 84, в которой учится девочка. По данным издания, сам обвиняемый сознался в совершении преступления. 26 февраля подозреваемый был задержан. Ему избирается мера пресечения.