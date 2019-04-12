В Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника в трамвае (ВИДЕО)

Вечером 11 апреля в Екатеринбурге толпа подростков избила сверстника в трамвае, со ссылкой на очевидцев драки пишет E1.ru. Позже подростки набросились и на сам вагон.

По словам ехавшей в вагоне Юлии, всё произошло около 20:30 в трамвае, работающем по маршруту № 2. Она зашла в вагон на остановке «Уралкабель», подростки уже были там. Выгнать их удалось только на остановке «Вечный огонь».

«Сначала они просто орали на парня и матерились, потом начали бить руками по его голове, потом вставали на сиденья и ногами пинали. Им лет по десять. Били в вагоне, а мужики стояли. Когда мы с женщинами полезли разнимать, подключились мужики, только тогда и выгнали их из вагона. Стоял такой мат от них. Потом они ещё кинули мусоркой в вагон, плевались в окна и двери», — рассказала Юлия.

Мальчик, на которого напали его сверстники, остался в трамвае.

«У мальчика, их ровесника, лицо избито. От предложения вызвать скорую он отказался», — добавила Юлия.

В диспетчерской «Гортранса» сообщили, что водитель трамвая не сообщал им о происшествии.