В Екатеринбурге танк попал в ДТП с «Газелью» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на перекрёстке улиц 2-я Новосибирская и Умельцев произошло ДТП с участием танка и грузовой «Газели», сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, танк, который перевозили на платформе, зацепил автомобиль, движение на этом участке пока затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По информации ГИБДД Екатеринбурга, ДТП обошлось без пострадавших. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что во время перевозки одного из экспонатов выставки, приуроченной ко Дню танкиста, в военный трал въехал гражданский автомобиль марки «Газель». По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя «Газели».

Напомним, в выходные на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом пройдёт акция «День танкиста на Урале». Как рассказывали в пресс-службе Центрального военного округа, на мероприятии будет выставлена техника и показан «танковый бой». На этой неделе на полигоне прошли учения перед основным мероприятием.