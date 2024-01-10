В Екатеринбурге тагильский мастер стал призёром на международном фестивале ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»

Нижнетагильский скульптор Андрей Барахвостов стал призёром XVIII Международного фестиваля ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» в Екатеринбурге. Статую «Молитва», выполненную изо льда, высоко оценили организаторы конкурса. Дипломом фестиваля за второе место художника награждали председатель Совета директоров АО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов и народная артистка России Марина Зудина.

Второе место завоевал Алексей Васюков из Перми. Третье место присуждено семье Зуевых за ледовую композицию «Рождество Христово». ​

Церемония награждения финалистов проходила в праздник Рождества в уральской столице. Главный приз получила скульптура «Когда придёт Спаситель» Елены и Ивана Смирновых из Перми. Дипломы художникам вручал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Почётными гостями фестиваля стали артисты театра и кино Иван и Виктор Добронравовы. Они провели творческое мероприятие для скульпторов, а также участвовали в награждении мастеров.

Отметим, что фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда» проходил с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года у Храма-памятника на Крови в Екатеринбурге. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, в этом году в конкурсе приняли участие 24 команды со всей России. Со своими авторскими работами в уральскую столицу приехали целые творческие семьи из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Перми, Твери, Пензы, Ижевска, Барнаула, Нарьян-Мара, Новосибирска, Иркутска, а также Московской области.