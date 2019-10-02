В Екатеринбурге священник предложил реабилитационным центрам перейти на «православные» термины

В Екатеринбурге на православном антинаркотическом форуме предложили «уходить от выражений, имеющих иностранное происхождение и не согласующихся с православной традицией помощи наркозависимым», сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

Глава координационного центра по противодействию наркомании синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий считает, что «реабилитационные центры корректнее называть православными центрами помощи наркозависимым, трудотерапию — послушанием, супервизора — наставником». По мнению епископа, «традиционная терминология делает понятной окружающим саму деятельность [центров]».

Третий Всероссийский слёт православных центров помощи наркозависимым проходит на базе отдыха «Иволга» под Екатеринбургом с 30 сентября по 4 октября, в антинаркотическом форуме принимают участие 120 священников и жителей из 30 епархий, в том числе руководители, сотрудники и выпускники реабилитационных центров, заканчивающих реабилитацию или находящихся на этапе ресоциализации.