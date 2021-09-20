Общество

В Екатеринбурге суд во второй раз отказался выпустить по УДО убившего жену фотографа Лошагина

20.09.2021 18:03
В Екатеринбурге суд во второй раз отказался выпустить по УДО убившего жену фотографа Лошагина

Областной суд Екатеринбурга второй раз за этот год отказался досрочно выпускать на свободу фотографа Дмитрия Лошагина, который был осуждён за убийство жены-модели, пишет E1.ru. 

«Постановление Чкаловского районного суда отменить, дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд первой инстанции», — заявил судья. 

На суде выступила мама убитой жены Лошагина, которая потребовала оставить его в колонии, поскольку считает, что он не исправился. Сам Лошагин выступил в суде с яркой речью, в которой назвал свой срок субъективным. 

Ранее Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа, он успел отсидеть восемь лет. 

Уголовное дело против Лошагина возбудили летом 2013 года после исчезновения его жены, известной фотомодели Юлии Прокопьевой-Лошагиной. 23 августа 2013 года тело девушки обнаружили обгоревшим в лесополосе под Первоуральском. 

Через две недели Дмитрия задержали. Его признали виновным в убийстве в июне 2015 года: суд назначил Лошагину десять лет колонии. Первый суд его оправдал, однако в апелляции судья не поверил в его невиновность.

Фото: 
E1.ru
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