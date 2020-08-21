В Екатеринбурге суд разрешил основателю обанкротившегося интернет-магазина E96 не платить по долгам

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашёл оснований для привлечения сооснователя и бывшего гендиректора интернет-магазина Е96 Бориса Лепинских к субсидиарной ответственности по долгам компании, пишет E1.ru. Ранее аналогичное решение вынес Свердловский арбитражный суд, теперь оно вступило в законную силу.

Привлечь Бориса Лепинских к субсидиарной ответственности ещё в марте 2019 года потребовал конкурсный управляющий ООО «Интернет-магазин Е96» Дмитрий Селезнёв, в марте 2020 года Свердловский арбитраж окончательно отказался это делать.

Согласно материалам дела, Дмитрий Селезнёв указал несколько причин для привлечения Бориса Лепинских к субсидиарной ответственности. Первая — заключение директором ООО «Интернет-магазин Е96» в преддверии банкротства лицензионного договора об использовании товарного знака Е96 и передаче права администрирования домена E96.ru ООО «МБТ». Управляющий предположил, что эти сделки привели к фактической передаче ООО «МБТ» единственных ценных активов интернет-магазина Е96, которые ранее приносили ему существенный доход. Вторая причина, на которую ссылался Селезнёв в суде, — это то, что экс-директор Е96 в 2018 году так и не подал в суд заявление о банкротстве компании, несмотря на наличие у интернет-магазина признаков неплатёжеспособности. Также арбитражный управляющий ссылался на то, что Борис Лепинских как гендиректор не инициировал судебные разбирательства по взысканию просроченной задолженности с ООО «ДинРус». Однако суды доводы арбитражного управляющего Е96 отклонили и оснований для привлечения Бориса Лепинских к субсидиарной ответственности не нашли.

Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров зарегистрировали ООО «Интернет-магазин Е96» в конце 2010 года, с момента основания компании её возглавлял Борис Лепинских. В январе 2019 года суд признал ООО «Интернет-магазин Е96» банкротом. Общая сумма установленных судом требований кредиторов составляет почти 111 миллионов рублей. Конкурсное производство в компании продлено до октября 2020 года.

E96 долгое время считался самым успешным региональным интернет-магазином, его несколько раз продавали: в 2013 году владельцы интернет-магазина Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров передали свои доли IQ One Holdings, а взамен получили долю в объединённой компании, в которую также вошли «Ютинет» и «Сотмаркет». В 2016 году собственником E96.ru стала «Техносила», в июле 2017 года, когда «Техносила» объединилась с «Эльдорадо» и «М.Видео», контроль над E96.ru вернулся к его прежним владельцам.