В Екатеринбурге суд принудительно отправил двоих детей на коронавирусный карантин 

Кировский районный суд Екатеринбурга 21 февраля постановил принудительно госпитализировать двоих детей трёх и полутора лет из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Несколько недель назад они вернулись с родителями из Китая. Дети должны будут находиться под наблюдением врачей до 26 февраля.

«2 февраля семья екатеринбуржцев с двумя детьми вернулась из Саньи (КНР) в Екатеринбург. 13 февраля из поликлиники, к которой прикреплён ребёнок, поступило экстренное сообщение о том, что девочка, прибывшая из КНР, имеет признаки ОРВИ. Её законному представителю было выдано постановление о госпитализации ребёнка, изоляции и проведении обязательного медицинского осмотра в срок до 14 февраля», — рассказали Е1.ru в областном суде.

Однако мама девочки отказалась от взятия анализов дочери, а также подписала отказ от госпитализации. Тогда управление Роспотребнадзора обратилось в суд.

Родители ребёнка на суд не явились. В рассмотрении приняли участие представитель территориального отдела Роспотребнадзора, прокурор и сотрудник опеки. Во время судебного заседания было принято решение принудительно госпитализировать и полуторагодовалую сестру девочки.

Отец девочек Сергей заявил изданию, что семья откажется от госпитализации.