В Екатеринбурге суд освободил активистку с эпилепсией, арестованную за акцию 9 сентября

Кировский районный суд Екатеринбурга освободил Ирину Норман, отправленную под административный арест за участие в акции 9 сентября, со ссылкой на юриста «Открытой России» Юлию Федотову пишет Znak.com.

Норман была арестована на 15 суток за повторное нарушение правил проведения митингов. Под арест активистку отправили несмотря на то, что у неё эпилепсия.

«Правозащита "Открытой России" в лице меня не позволит больным эпилепсией оставаться в спецприёмнике, рискуя своим здоровьем и жизнью», — написала в Facebook Федотова.

Напомним, акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли в России 9 сентября — в Единый день голосования. В нескольких городах акции были согласованы, в остальных — в том числе в Екатеринбурге — нет.

В связи с митингами против пенсионной реформы в России были задержаны около 1,2 тысячи человек. По числу задержанных Екатеринбург занял второе место после Санкт-Петербурга.