В Екатеринбурге суд оштрафовал 53-летнего участника митинга 9 сентября

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 10 тысяч рублей 53-летнего Игоря Милькова, который был задержан 9 сентября на несанкционированном митинге штаба Навального против пенсионной реформы, пишет Znak.com.

Милькова задержали после того, как он возмутился задержанием его жены Ольги. На митинге в руках у Мельковой был плакат, на котором было написано: «Господин президент, кому вы служите? Перестаньте лицемерить, услышьте, наконец, народ России». Ольга объяснила, что они с мужем вышли на акцию, чтобы их мысли, которые уже невозможно сдерживать, были услышаны.

По словам супругов, они не знали, что акция несогласованная, однако суд не поверил их словам.

Когда супругов садили в автозак, за них заступился экс-мэр уральской столицы Евгений Ройзман, который поехал вместе с ними в отдел полиции. Сегодня Ройзман выступил в суде в качестве свидетеля. В частности, он попытался убедить суд, что митинг был мирным, а жёсткие задержания на нём противоречат Конституции.

«И чего они добились? Куча народа возмутилась, мировая общественность негодует. Власть действовала неоправданно жестоко, это испортило имидж власти, полицейских. Перекрыв улицу, они продемонстрировали, что относятся к людям как к скоту», — отметил Евгений Ройзман.

Защита уже заявила о намерении обжаловать решение по делу Игоря Милькова. Рассмотрение дела его супруги, Ольги Мильковой, пройдёт 27 сентября в 15:00.

Также сегодня суд рассматривает дела ещё нескольких участников митинга против пенсионной реформы.

Напомним, акция против пенсионной реформы прошла в Екатеринбурге 9 сентября, на ней было задержано 183 человека. На задержанных участников несанкционированного митинга и шествия сторонников Навального составили протоколы по статье 20.2 КоАП РФ за нарушение порядка проведения митингов.