В Екатеринбурге столкнулись легковушка и пассажирский автобус, есть пострадавшие (ВИДЕО)

На улице Шефской в Екатеринбурге 25 апреля столкнулись Lada Vesta и пассажирский автобус. В результате ДТП оба транспортных средства загорелись.

Как пишет Е1.ru, в момент ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров. Все они самостоятельно эвакуировались из салона. Госпитализация потребовалась семи людям, среди которых водитель отечественной легковушки, его пассажир и пятеро пассажиров автобуса. Все они доставлены в городскую больницу № 23.

«В результате ДТП транспортные средства загорелись. Площадь возгорания составила три квадратных метра, огнём повреждены оба транспортных средства. За девять минут спасатели справились с огнём. В тушении огня и ликвидации последствий ДТП были задействованы две единицы пожарной техники, семь человек», — сообщили в МЧС.

В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что, по предварительным данным, водитель Lada Vesta уснул за рулём и выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автобусом. От столкновения машина загорелась.