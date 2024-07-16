В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA, в этом году он пройдёт в пятнадцатый раз, в его работе принимают участие художники из России, Китая и ОАЭ. Фестиваль проходит при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В ходе STENOGRAFFIA авторы ставят художественные эксперименты и превращают городские постройки в арт-объекты.

«Для общественной творческой инициативы 15 лет — это внушительный срок. Самое главное, что фестиваль не остаётся в одной форме, а всё время прирастает новыми направлениями и специальными проектами. Например, впервые частью фестиваля станет проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, — “Кириллица на улице”. Этот проект доказывает, что средствами стрит-арта можно решать очень важные государственные национальные задачи. Соединение энергии уличных художников и профессиональных дизайнеров позволит получить новый импульс и вернуть любовь к родному языку, вывести его на понятный молодёжной аудитории уровень», — отметила первый замминистра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Всего в рамках фестиваля на улицах Екатеринбурга появятся десятки новых работ. Художник Nut из Гуанчжоу разместит в центре города мурал, вдохновлённый птицами — стая птиц появится на стене дома на Попова, 31. Художник из ОАЭ Мохаммед Ахмед Альмансури создаст арт-объект на Ленина, 20. Свой творческий след в Екатеринбурге оставят Алексей Грабилин, команда SPEKTR и Hot Singles in Your Area. В рамках STENOGRAFFIA REVISION участник команды из Новосибирска TAKNADO восстановит работу «Банка Сгущенки и супа Campbell’s». Кроме того, художники запустят уникальные культурологические проекты, создадут стрит-арт-перископ с Яндекс Картами и обновят Street art line совместно Whoosh.