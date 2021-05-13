В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали восьмиклассника, месяц ездившего на собственном автомобиле

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга поймали 15-летнего подростка, который уже месяц ездил за рулём по городу, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Екатеринбурге на улице Щорса сотрудники полка ДПС ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2107. Автомобилем управлял 15-летний подросток, учащийся 8-го класса. Сотрудникам полиции юный водитель пояснил, что направляется в автосервис. Мальчик рассказал, что в начале апреля купил у друга автомобиль за 30 тысяч рублей. О том, что управлять ему запрещено по закону, он знал. Но, несмотря на это, ездил по городу, о чём свидетельствуют и фотографии с городских камер, в поле зрения которых он попал. Кроме этого, он и в школу ездил на автомобиле», — сообщили в ГИБДД.

Из отдела полиции несовершеннолетнего передали матери, а автомобиль поместили на спецстоянку. Мама мальчика, которая воспитывает его одна, рассказала, что всё о машине знала, но не могла сыну запретить ездить, так как не имеет на него влияния.

По факту нарушения ПДД несовершеннолетним сотрудники полиции направили информацию в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о мерах общественного воздействия в отношении законного представителя и несовершеннолетнего.