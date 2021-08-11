В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали блогера в форме гаишника

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД остановили 27-летнего блогера с ником obojemama_007, который в форме гаишника снимал короткие видео, со ссылкой на знакомых блогера пишет E1.ru.

Настоящие сотрудники Госавтоинспекции перформанс не оценили и составили протокол. За незаконное ношение форменной одежды (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ) мужчине придётся заплатить штраф до 1,5 тысячи рублей.

«Его остановили за тонировку, нашли неоплаченные штрафы, а потом добавилось ещё незаконное ношение формы. На него составили протокол, провели беседу, административные дела ушли в суд. Он не особо расстроился — там штрафы небольшие, около тысячи рублей, он на просмотрах гораздо больше зарабатывает», — сообщил знакомый задержанного.

У блогера сейчас больше 12 тысяч подписчиков и 179 публикаций.

В городской ГИБДД не стали опровергать факт привлечения мужчины к административной ответственности. Блогер оказался злостным нарушителем.

«Молодой человек, управлявший автомобилем премиум-класса Infiniti EX37, всего получил 25 штрафов, один из них — за переход проезжей части в неположенном месте. За несвоевременную уплату данного штрафа на водителя составлен административный материал о привлечении его к ответственности. Полицейские доставили его в Чкаловский районный суд, в котором ему назначили штраф 1000 рублей», — рассказали в пресс-группе ГИБДД Екатеринбурга.

На блогера составили протокол и за чрезмерную тонировку, и за незаконное ношение формы, его рассмотрит Чкаловский суд. За последнее нарушение блогер может получить штраф до 1500 рублей. Также ему грозит конфискация формы.