В Екатеринбурге сотрудницу «Почты России» отправили в колонию за присвоение лотерейных билетов

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновной и приговорил к 1 году 6 месяцам колонии общего режима бывшего руководителя отдела продаж Екатеринбургского почтамта «Почты России» Надежду Нелюбину, которая в нарушение должностных инструкций участвовала в лотереях, воспользовавшись нераспроданными лотерейными билетами, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ей инкриминировали часть 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

По версии следствия, с декабря 2017 года Нелюбина приняла на себя обязанности по утилизации не распространённых почтовыми отделениями Екатеринбурга и Свердловской области лотерейных билетов. Однако вместо этого женщина, пытаясь увеличить свой доход, присвоила 21,4 тысячи лотерейных билетов номинальной стоимостью 100 рублей за штуку и сама участвовала в розыгрышах по ним. Ущерб «Почте России» от действий Нелюбиной составил 2,1 млн рублей.

Впоследствии женщина признала свою вину и слушания в суде по её делу прошли в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств.