В Екатеринбурге сотрудница Росгвардии отсудила 250 тысяч рублей у военного госпиталя за семь «лишних» операций

Сотрудница Росгвардии Людмила отсудила 250 тысяч рублей компенсации морального вреда у 5-го военного госпиталя за неудачно проведённую в 2013 году операцию, из-за которой она шесть лет мучилась от боли в спине, со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда пишет E1.ru.

С 2005 года Людмила служила во Внутренних войсках МВД России, а в 2016 году, как и все представители данной структуры, стала сотрудницей Росгвардии. В 2013 году её стали мучить сильные боли в спине, она обратилась за помощью в 5-й военный клинический госпиталь. Нейрохирург госпиталя поставил ей диагноз, Людмиле провели операцию на позвоночнике, однако боли не прошли.

«Женщина была вынуждена постоянно посещать госпиталь, проходить лечение. С 2013 по 2016 год Людмиле было сделано пять операций. В 2016 году заключением военно-врачебной комиссии Людмила была признана ограниченно годной к несению военной службы», — рассказали в пресс-службе суда.

В 2017 году специалисты госпиталя впервые поставили женщине диагноз «болезнь неудачно оперированного позвоночника» с другими сопутствующими диагнозами. В 2018 и 2019 годах ей пришлось перенести ещё по одной операции. Людмила обратилась с иском о взыскании морального вреда в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В исковом заявлении женщина просила взыскать с госпиталя два миллиона рублей за свои страдания.

По ходатайству ответчика судом первой инстанции по делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. На вопросы суда эксперты ответили, что между операциями, выполненными в 2013 и 2014 годах, и возникшими в последующем «неблагоприятными последствиями» для истца есть косвенная причинно-следственная связь. Суд взыскал с госпиталя 250 тысяч рублей в пользу Людмилы, частично удовлетворив её иск.

Ответчик не согласился с таким решением и подал апелляцию в Свердловский областной суд, который решил оставить решение суда без изменений.