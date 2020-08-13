В Екатеринбурге сотрудница госбанка украла со счетов 1,5 млн рублей

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело экс-сотрудницы банка «Дом.рф», обвиняемой в краже 1,5 млн рублей с невостребованных счетов клиентов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, с января по апрель 2020 года женщина тайно похитила с расчётных счетов двух клиентов более 1,5 млн рублей. Она знала, какие счета каких клиентов не были востребованы, на два из них она оформила дебетовые карты, тем самым получив возможность распоряжаться суммами на счетах.

«Обвиняемая вину в совершении преступления признала в полном объёме», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Женщину обвиняют по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»), ей грозит более 10 лет лишения свободы.

Банк «Дом.рф» — ипотечно-строительный банк, подконтрольный одноимённому акционерному обществу, ранее носившему название «Агентство ипотечного жилищного кредитования». Общество принадлежит правительству в лице Росимущества. Возглавляет АО «Дом.рф» бывший вице-премьер Виталий Мутко.