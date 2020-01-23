В Екатеринбурге состоится «народное тестирование» записи детей в первый класс

23 января с 17:00 до 21:00 по местному времени состоится «народное тестирование» услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» для родителей будущих первоклассников на Едином портале госуслуг, сообщает администрация Екатеринбурга.

У родителей появится возможность ознакомиться с тем, как нужно заполнять данные, в реальных условиях пройти все необходимые шаги в окне подачи заявления на Едином портале госуслуг в тестовом режиме. Во время этого тестирования на ресурсе будет открыта форма услуги, которая с 29 января 2020 года будет использоваться для подачи заявлений на зачисление детей, имеющих постоянную или временную регистрацию на закреплённой территории в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах; с 30 января — в Железнодорожном и Орджоникидзевском, а также в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах; 31 января — в Кировском и Октябрьском, а также в Железнодорожном и Орджоникидзевском, в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах.

«Пользователям нужно будет выбрать услугу "Зачисление детей в первые классы образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования город Екатеринбург". Важным моментом является выбор этой услуги, так как именно она будет использоваться для подачи заявления в период основной записи», — сообщили в администрации.

Также там обратили внимание, что все поданные заявления в период тестирования будут аннулированы к основному периоду записи. Обратную связь по оптимизации портальной формы услуги и ошибкам, выявленным во время тестирования при заполнении заявления, родители смогут направлять на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru до 27.01.2020 включительно.

Телефон горячей линии портала www.gosuslugi.ru: 8(800)100-70-10 (звонок бесплатный).