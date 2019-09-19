В Екатеринбурге силовики изъяли 81 тысячу литров нелегального алкоголя

В Екатеринбурге сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области вместе с представителями регионального УФСБ России и Росгвардии «накрыли» крупный подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Производство располагалось в складских помещениях, на двух автоматических и одной кустарной линии розлива спиртосодержащей продукции работали 26 иностранных граждан без разрешительных документов. В отношении них составлены административные протоколы, их выдворят за пределы России. Сотрудниками полиции изъято более 81 тысячи литров готовой продукции, предварительная сумма ущерба превысила 29 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц в крупном размере»).