В Екатеринбурге сиделку с сыном отправили в колонию за убийство пенсионерки и поджог её квартиры

В Екатеринбурге суд отправил в колонию сиделку и её сына, которых признали виновными в жестокой расправе над пенсионеркой, пишет E1.ru.

«Обвиняемая работала сиделкой и осуществляла уход за пожилыми или маломобильными гражданами. В процессе ухода за ними она, втираясь в доверие, узнавала, имеются ли у них деньги или ценное имущество. В 2016 году женщина выяснила, что в одной из квартир у пожилой хозяйки может находиться крупная денежная сумма, о чём она рассказала своему ранее неоднократно судимому сыну, предложив совершить хищение денежных средств», — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, они напали на пожилую женщину с электрошокером, чтобы заставить её рассказать, где спрятаны её накопления, однако жертва отказалась говорить, и тогда мужчина задушил её, чтобы не отвечать за нападение в полиции.

Обвинение выяснило, что на пострадавшую эта семья напала дважды. Первый раз мужчина ворвался в её квартиру в 2016 году, а второй — в 2018-м. Во время первого нападения сын сиделки ворвался в квартиру пенсионерки и начал избивать её шлангом, чтобы выяснить, где деньги. Но женщина смогла выбежать из квартиры и позвать на помощь, тогда преступник скрылся. Уже через два года семья решила повторить преступление.

«В декабре 2018 года сообщники вновь совершили разбойное нападение на ту же потерпевшую, которая не знала, что её сиделка причастна к нападению. Сын обвиняемой с электрошокером пытался найти деньги в квартире, однако не смог. Тогда злоумышленник убил потерпевшую и поджёг квартиру, чтобы уничтожить следы», — сообщили в Следственном комитете.

Выяснилось, что это не единственное нападение, которое организовала сиделка. Похожие случаи в Екатеринбурге фиксировали с 2016 по 2019 год. Например, в декабре 2019 года она вместе с сыном жестоко избила ещё одну подопечную, похитив из её квартиры около 165 тысяч рублей, сотовый телефон и банковскую карту.

Опросив больше сотни свидетелей, правоохранители завели на мать и сына уголовное дело по нескольким статьям: «Убийство, сопряжённое с разбоем», «Пособничество в разбое», «Разбой, совершеённый группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Областной суд приговорил мать и сына к реальным срокам заключения: женщина отправится в колонию общего режима на 5 лет, а её сын — в колонию строгого режима на 20 лет.