В Екатеринбурге школьница вылезла на карниз 17-го этажа, спасаясь от пожара (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Колмогорова, 73/3 школьница вылезла на карниз 17-го этажа, чтобы спастись от пожара, пишет E1.ru.

На кадрах с места видно, что из окна многоэтажки идёт дым. В МЧС сообщили, что пожар случился в квартире на последнем этаже.

«Пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут после поступления вызова. До прибытия жители самостоятельно эвакуировались В ходе разведки было установлено, что происходит сильное задымление подъезда. Дым шёл из квартиры, расположенной на 17-м этаже. На площади 10 квадратных метров в квартире горели личные вещи», — отметили в МЧС.

Одиннадцатилетнюю девочку, взобравшуюся на карниз, спасли изнутри квартиры — пожарные принесли специальную маску «Самоспасатель», которая позволяет эвакуироваться в дыму.

Пожар локализовали в течение 20 минут. На место прибыли девять машин МЧС и 31 спасатель. Информации о пострадавших не поступало. Из дома эвакуировали около 40 человек. Управляющая компания обесточила квартиры. Что именно стало причиной пожара, предстоит установить спасателям.

Спасатели рассказали, что школьница в удовлетворительном состоянии, её осмотрели медики. Судя по оперативной информации, девочку хотят госпитализировать.