В Екатеринбурге руководство детского лагеря для мальчиков обвинили в избиении детей (ВИДЕО)

Две жительницы Екатеринбурга обвинили организатора детского лагеря «Мужская школа» в избиении детей и антисанитарии — они отдали своих сыновей в лагерь на неделю, заплатив за это приличные деньги, но в итоге детей пришлось забрать, пишет E1.ru.

«У них хорошая реклама в социальных сетях, отличные отзывы. Якобы там учат детей мужскому воспитанию, проводят спортивные тренировки. Короче, обучают мальчиков быть мальчиками. Я решила, что эти каникулы сыну будет полезно провести там. Мы привезли ребёнка в коттедж на улице Шатровой, я сразу обратила внимание, что там всё очень убого. Но нас тренер успокоил, я ему доверилась», — говорит мама 8-летнего посетителя лагеря Наталья.

По её словам, организатор школы Альберт Ситников отправлял родителям видео, в котором рассказывал, чем они занимаются. Наталья сразу заметила бардак в комнатах и то, что дети с момента приезда в лагерь так и не переоделись.

«Мы спросили, почему так, и нам ответили, что их об этом просили, но они не послушались. Потом я позвонила тренеру и узнала, что дети легли спать только в 12 часов ночи. Моему ребёнку 8 лет, он так поздно не ложится никогда», — рассказывает Наталья.

В какой-то момент на видео женщина увидела, что дети делают друг другу удушающие приёмы. Ей также якобы отказали в разговоре с ребёнком, и она решила поехать в лагерь и поговорить с тренером.

«Я решила поехать и посмотреть, может, я ошибаюсь. Приехала и увидела бардак, у меня дар речи пропал. И ребёнок сидит испуганный. Я захотела его забрать, и другие дети тоже попросили увезти их с собой. Сына я забрала», — сообщила мама.

За эти курсы она заплатила 20 тысяч рублей, но деньги ей уже вернули. Сын рассказал, что детей там часто избивают, заставляют их пользоваться приёмами, «которыми можно убить».

Ещё одна женщина, Ольга, также решила забрать ребёнка из лагеря.

«Я решила отправить туда сына, потому что он воспитывается без мужского внимания. У них всё хорошо было расписано, там обучали боевым искусствам. Вечером нам скинули видео, где дети непереодетые, выстроены как в армии. Покушали они уже после 22:00. На следующий день я созвонилась с ребёнком, он сказал, что хочет домой. А вчера он мне позвонил и со слезами просил его забрать: "Мама, нас здесь бьют". Сказал, что у них есть какая-то набивка и дети друг друга колотят. Мой сын что-то не успел сделать, подошёл мальчик, который назначен командиром, и пнул его в живот. Тренер в этот момент был рядом, но ничего не сделал», — рассказала Ольга.

Организатор лагеря Альберт Ситников отвергает обвинения свой адрес.

«Здесь очень много комнат, у них отдельные комнаты, двуспальные кровати на каждого, питьевая вода из каждого крана. Наша концепция — мужское воспитание на основе боевых искусств. Ребята сами готовят себе пищу, это важный аспект воспитания. Они не должны бояться труда. Соответственно, из-за этого у них могут быть какие-то задержки [в питании]. Приём пищи может сдвинуться в пределах часа», — заявил он.

По словам Ситникова, многие дети приезжают в лагерь каждый год, некоторые — по 6–8 раз. А то, что он скинул видео в 22:00, не значит, что дети впервые поели именно в это время.

«У нас все ребята могут звонить домой. Но звонки — на 3-4-й день, чтобы ребята адаптировались. Но по требованию родителя мы детям телефоны даём. И посещение родителей нежелательно, это выводит людей из колеи. Но мамы всё равно приезжают, это не запрещено», — подчеркнул организатор лагеря.

Ситников признал, что у него нет лицензии на обучение детей, однако заявил, что он и не обязан её иметь. Он также отрицает, что с детьми в лагере обращаются жестоко.