В Екатеринбурге Роспотребнадзор оштрафовал магазин «Кировский» за несоблюдение санитарных требований

Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора по обращению жителя города проверил магазин «Кировский» на Родонитовой, 4, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет E1.ru.

«При проведении проверки было обнаружено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Были нарушены санитарные правила и гигиенические нормативы. В частности, не была обеспечена организация дезинфекционного режима, в том числе дезинфекция в помещениях торгового зала», — сообщили в ведомстве.

В результате проверки выяснилось, что график уборки был заполнен преждевременно, что ставит под сомнение сам факт её проведения. Ведомство привлекло предприятие к административной ответственности за нарушения, штраф составил 100 тысяч рублей. В пресс-службе «Кировского» пообещали прокомментировать ситуацию позже.