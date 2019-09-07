В Екатеринбурге родственники осуждённых заявили о бунте в ИК-2

Родственники осуждённых, отбывающих наказание в ИК- 2 в Екатеринбурге, сообщили журналистам о возможном бунте в исправительном учреждении. По их словам, порядка 200 человек нанесли себе увечья.

«Больше 200 человек "вскрылись". Кто порезал вены, кто горло. Они бунтуют против администрации колонии, говорят, их там избивают, издеваются», — цитирует Е1.ru супругу одного из осуждённых.

Женщина пояснила, что муж сам рассказал ей о происходящем по телефону, но в середине разговора связь прервалась.

В пресс-службе региональной ГУФСИН сообщили, что несколько человек оцарапали себе руки, медицинская помощь никому не потребовалась.

«Выясняют причины, требования и так далее. Число пострадавших осуждённых, о котором говорят родственники, не соответствует действительности. Ни о каких беспорядках речь не идёт, учреждение функционирует в обычном режиме», — пояснили в ведомстве.

По данным общественных наблюдателей пострадало 15 человек.