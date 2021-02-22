В Екатеринбурге решили не продлевать контракт с компанией-аутсорсером для работы скорой помощи

В Екатеринбурге 31 марта заканчивается контракт с компанией «Феникс-Логистика», которая предоставляет транспортные услуги пяти станциям скрой помощи. Как пишет Е1.ru, одна из причин такого решения — слишком высокие цены на услуги. По данным издания, руководство СМП договаривается с водителями о переходе обратно в штат.

«С 1 апреля все водители будут числиться не в сторонней организации, а в штате станций скорой помощи», — рассказал E1.ru источник в медицинских кругах.

По данным Ura.ru, автомобили скорой помощи в Екатеринбурге с 1 апреля могут быть переданы в концессию дочернему предприятию госкорпорации «Ростех». Напомним, с февраля компания начала работать в Нижнем Тагиле.