В Екатеринбурге редакция 66.ru устроила уборку территории у здания суда в знак солидарности со своим фотографом, приговорённым к обязательным работам

Редакция екатеринбургского портала 66 .ru в полном составе вышла на уборку территории у здания Кировского районного суда, сообщается в телеграм-канале издания. Так коллеги выразили солидарность со своим фотографом Алексеем Школой, которого приговорили к 30 часам обязательных работ за освещение акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Сегодня мы вышли убирать улицы вместе с нашим фотографом Алексеем Школой. Алексея приговорили к 30 часам обязательных работ за то, что он по редакционному заданию освещал шествие в поддержку Навального. Мы с таким решением категорически не согласны и будем его оспаривать, а пока — берём больше, кидаем дальше», — сообщается в телеграм-канале 66.ru.

Позже к журналистам подошли судебные приставы, которые потребовали покинуть территорию. По их мнению, устроенный журналистами субботник незаконен, так как нет решения председателя суда. Алексея Школу перевели работать на другой участок

Напомним, фотографа осудили за участие в несанкционированной акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального — несмотря на то, что он присутствовал на ней как официальный представитель СМИ. Основная претензия обвинения была в том, что Школа во время акции был без спецжилета СМИ (опознавательного знака), а также не имел при себе удостоверения журналиста. Сам фотограф во время суда говорил, что имел при себе редакционное задание, но это никак не повлияло на действия силовиков. Во время задержания фотографа ударили в район груди.

Школа также утверждает, что у него был спецжилет в начале акции у стадиона «Динамо», но позже жилет порвался «о ветку дерева». Фотограф посчитал, что во время акции его не тронут, и по просьбе редакции продолжил работу, а испорченный спецжилет передал своим коллегам.

Решение Верх-Исетского суда возмутило представителей СМИ Екатеринбурга, которые назвали это нарушением свобод и прав журналистов: 74 представителя СМИ Екатеринбурга подписали обращение к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, начальнику регионального управления Росгвардии Константину Шуршину, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой, уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой с просьбой разобраться в ситуации.