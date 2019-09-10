В Екатеринбурге разрешили проводить опрос-референдум по вопросам строительства

Дума Екатеринбурга скорректировала положение об общегородском опросе, чтобы упростить правила его проведения, пишет Znak.com.

По словам главы аппарата администрации Екатеринбурга Ильи Захарова, поправки позволяют проводить опрос на специальных пунктах для голосования и сделать его анонимным, то есть фактически он будет проходить по схеме референдума, но при этом не будет носить обязательный характер для исполнения. До этого опрос нужно было проводить путём поквартирного обхода и пофамильно указывать мнение каждого горожанина в протоколе. Также к опросу предъявлялся ряд формальных требований, из-за которых провести его было практически невозможно.

«Никто не думал, что фактически в Екатеринбурге будет опрос. Это было некое теоретизирование», — объяснил Илья Захаров.

Общегородской опрос в Екатеринбурге в итоге действительно ни разу не проходил, однако в новом формате провести его будет значительно проще. Отдельные опросы теперь можно будет проводить по вопросу изменения целевого назначения земли для объектов регионального и межрегионального значения — таким образом, формируется база для опроса по строительству храма Святой Екатерины в городе.

Некоторые депутаты не одобрили действия мэрии по редактированию положения: так, депутат Дмитрий Сергин возмутился, что положение не было согласовано ни с какими общественными институтами, а девелопер Владимир Крицкий — тем, что его не согласовали со свердловским правительством.

«Мы на опросы вносим вопросы целевого назначения земельных участков для строительства объектов регионального и межрегионального значения. Вы мнение запросили, согласны ли они с проведением анонимного опроса? Есть формальные взаимоотношения между различными ветвями власти, и если вы согласие получите, то я двумя руками буду "за". А сейчас поддержать это не могу», — объяснил Крицкий.

Горячо изменения поддержал спикер думы Игорь Володин.

«Мы сейчас выходим из тупика, который создали сами себе в 2006 году. Действуем в интересах жителей», — сказал он.

В итоге 27 из 33 депутатов поправки поддержали, остальные от решения воздержались. Параллельно с этим в думе идёт работа по подготовке общегородского опроса о месте строительства храма Святой Екатерины. Депутаты рассчитывают, что его проведут уже в октябре-ноябре этого года.