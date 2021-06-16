В Екатеринбурге раненную экс-полицейским девочку перевели из реанимации

Девятилетнюю девочку, которую ранил пьяный стрелок с Химмаша, перевели из реанимации в обычную палату, ребёнок находится в состоянии средней тяжести, сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.

Напомним, девочка пострадала вечером 30 мая от рук бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова, который в пьяном виде начал стрелять со своего балкона на улице Бородина по прохожим и машинам из ружья. В общей сложности он выпустил более 70 пуль. Кроме девочки, пострадал сотрудник Росгвардии, но его травма была менее серьёзной — он получил пулю в ногу.

﻿﻿﻿﻿Девочку ранили в живот, её оперировали четыре часа, после чего с помощью медикаментов погрузили в глубокий сон и подключили к аппарату ИВЛ. Через несколько дней её привели в сознание, она начала дышать самостоятельно, но состояние по-прежнему оценивалось как тяжёлое.