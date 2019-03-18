В Екатеринбурге пятилетний малыш самостоятельно ушёл из детсада

В Екатеринбурге пятилетний малыш, оставшись без присмотра, самостоятельно ушёл из детского сада «Надежда» № 252, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент случился 15 марта около 12 часов дня в детсаду на улице Фрезеровщиков.

«Пятилетний воспитанник младшей группы вышел за пределы детского сада. При этом воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение детей в группе», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

По данным ведомства, ребёнок ждал бабушку, когда воспитательница ушла укладывать других детей на послеобеденный сон.

Отмечается, что руководство учебного заведения не обратилось в полицию. Мальчика через 20 минут после его ухода из детсада заметил на остановке сотрудник полиции. По данному факту прокуратура Орджоникидзевского района города инициировала проверку. В ходе проверки надзорное ведомство даст правовую оценку инциденту. Будут приняты меры прокурорского реагирования.