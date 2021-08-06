В Екатеринбурге пройдёт чемпионат Европы по парусному спорту

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге чемпионата Европы по парусному спорту в дисциплине «матчевые гонки» (+12), документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Мероприятие пройдёт с 16 по 22 августа. Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавил заместитель губернатора Павел Креков, его заместителями стали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

Как рассказала ответственный секретарь Свердловской федерации парусного спорта Татьяна Кокосова, заплыв пройдёт на Верх-Исетском пруду. В нём примут участие 17 экипажей, из них семь иностранные — есть команды из Франции, Италии, Финляндии и Польши. Для зрителей ограничения не предусмотрены — увидеть гонку можно будет как с Дикого пляжа, так и со всего берега пруда и с полуострова Баран.