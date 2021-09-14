В Екатеринбурге против директора магазина возбудили дело о присвоении выручки

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего директора магазина, подозреваемого в присвоении 300 тысяч рублей, со ссылкой на УМВД города пишет ЕАН.

По данным издания, речь идёт о магазине торговой сети «Верный». По данным полиции, директор в течение трёх месяцев присваивал себе часть выручки. Он не стал придумывать сложных схем и просто брал деньги из кассы. Недостача в 294 тысячи рублей была выявлена в ходе очередной инвентаризации, представители сети обратились в полицию.