В Екатеринбурге против директора магазина возбудили дело о присвоении выручки

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего директора магазина, подозреваемого в присвоении 300 тысяч рублей, со ссылкой на УМВД города пишет ЕАН.
По данным издания, речь идёт о магазине торговой сети «Верный». По данным полиции, директор в течение трёх месяцев присваивал себе часть выручки. Он не стал придумывать сложных схем и просто брал деньги из кассы. Недостача в 294 тысячи рублей была выявлена в ходе очередной инвентаризации, представители сети обратились в полицию.
«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга раскрыто хищение денег, принадлежащих одной из торговых сетей. В совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата с использованием служебного положения", подозревается директор магазина, расположенного в Чкаловском районе. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное деяние, составляет до шести лет лишения свободы», — сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.