В Екатеринбурге произошёл взрыв в автосалоне, есть пострадавший

В Екатеринбурге в автосалоне на улице Высоцкого произошёл взрыв, в результате травмы получил один из работников заведения, пишет ЕАН.
Выяснилось, что сотрудник автосалона, используя болгарку, распиливал пустую 200-литровую бочку, в которой ранее хранились горюче-смазочные материалы. Из-за попадания в бочку искр произошло воспламенение скопившихся в бочке горючих паров, что вызвало взрыв. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму, с которой в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу.
«По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга организовано проведение доследственной проверки. Проводятся опросы сотрудников автосалона, истребована и анализируется документация, в частности касающаяся должностных инструкций и обеспечения требований безопасных условий труда на данном предприятии. Для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавшего проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки следователем СКР будет принято решение», — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.