В Екатеринбурге произошёл взрыв в автосалоне, есть пострадавший

В Екатеринбурге в автосалоне на улице Высоцкого произошёл взрыв, в результате травмы получил один из работников заведения, пишет ЕАН.

Выяснилось, что сотрудник автосалона, используя болгарку, распиливал пустую 200-литровую бочку, в которой ранее хранились горюче-смазочные материалы. Из-за попадания в бочку искр произошло воспламенение скопившихся в бочке горючих паров, что вызвало взрыв. В результате мужчина получил черепно-мозговую травму, с которой в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу.