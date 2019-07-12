В Екатеринбурге пришли с обысками к участникам протестов против строительства храма

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у участников протестов против строительства храма в сквере, передаёт «ОВД-Инфо».

Правоохранительные органы также пришли к одной из участниц акций протеста с постановлением об обыске; стали ли они осматривать помещение — неизвестно. Участницу протестов вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля.Источник издания ЕАН сообщил, что обыски проходят по пяти адресам.

«ОВД-Инфо» предполагает, что речь идёт об уголовном деле о массовых беспорядках, которое возбудили в июне. Источник Znak.com подтвердил, что обыски проводят управления ФСБ и Следственного комитета по делу о массовых беспорядках. Отмечается, что пока дело рассматривается без конкретных фигурантов.

Напомним, в середине мая в Екатеринбурге проходили массовые акции протеста против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, они переросли в столкновения с силовиками и охраной стройки. Акции закончились после того, как президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей о строительстве храма.