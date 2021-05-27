В Екатеринбурге предпринимателя приговорили к 2 годам колонии за получение обманом от государства 5 миллионов рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенническом хищении средств Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства одним из бизнесменов города, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Суд установил, что в период с сентября по ноябрь 2013 года директор и единственный участник ООО «Империя красоты» обманул сотрудников Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства и представил заведомо ложные, не соответствующие действительности документы. Таким образом он получил 5 млн рублей, которые потратил на собственные нужды.
«Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении предпринимателя, который признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения". Суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима, а также взыскал 5 млн рублей», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.