В Екатеринбурге предпринимателя приговорили к 2 годам колонии за получение обманом от государства 5 миллионов рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенническом хищении средств Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства одним из бизнесменов города, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что в период с сентября по ноябрь 2013 года директор и единственный участник ООО «Империя красоты» обманул сотрудников Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства и представил заведомо ложные, не соответствующие действительности документы. Таким образом он получил 5 млн рублей, которые потратил на собственные нужды.