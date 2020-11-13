В Екатеринбурге поймали рецидивиста, который 24 года назад жестоко расправился с женщиной и её дочерьми

В Екатеринбурге прокуратура направила в Свердловский областной суд уголовное дело в отношении 52-летнего ранее судимого уроженца Нижнесергинского района Свердловской области, которого обвиняют в жестокой расправе над женщиной и двумя её дочерьми 24 года назад, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, в 1996 году обвиняемый познакомился с женщиной, которая привела его к себе домой в квартиру на Луначарского в Екатеринбурге. В ночь с 24 на 25 января 1996 года обвиняемый утопил женщину в ванне, удерживая её голову под водой, затем нашёл 15-летнюю дочь погибшей и совершил в отношении неё насильственные действия, после чего задушил при помощи петли; так же он поступил и с младшей, 13-летней девочкой. Затем он отрезал у каждой своей жертвы по одной молочной железе и скрылся.

На месте преступления следователи прокуратуры взяли материалы с биологическими образцами. В 2020 году генетический профиль проверили и вышли на след одного человека, отбывавшего наказание, характер преступления в прокуратуре не уточнили.