В Екатеринбурге потушен один из самых крупных промышленных пожаров

В Екатеринбурге локализовали один из самых крупных промышленных пожаров за последнее время. Сообщение о возгорании на складе пластиковой продукции на улице Аппаратной, 7 поступило в дежурную часть накануне в 16:42. Площадь пожара составила 4800 квадратных метров.

С огнём боролись более 100 сотрудников МЧС и пожарный поезд. Из-за большой горючей нагрузки ангара и сильного задымления тушение пожара было осложнено. Спасателям удалось локализовать огонь в 00:04, сейчас идёт проливка конструкций и разбор завалов. Причина возгорания устанавливается.