В Екатеринбурге после трагедии в Казани начались учения в школах

В школах Екатеринбурга пройдут учения после трагедии в Казани — в течение нескольких дней в образовательных учреждениях города будут эвакуировать школьников и педагогов, пишет E1.ru.

Отмечается, что так спецслужбы и образовательные учреждения отрабатывают схему действий в случае ЧП.

13 мая учения прошли в школе № 57 на улице Белореченской — из здания около полудня эвакуировали больше 600 человек.

«Ничего криминального в учебных заведениях города и области, к счастью, не происходит. В ряде учебных заведений проводятся тренировки по действиям педагогов и учащихся при возникновении ЧП. В наше время крайне полезно знать, как себя вести, чтобы не создавать панику, столпотворение и переполох, что способствует усугублению обстановки. Тяжело в учении — легко в бою», — сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Накануне E1.ru со ссылкой на читателей сообщал об эвакуации в другой школе Екатеринбурга — № 11. Тогда в департаменте образования отмечали, что учения совпали по графику с событиями в Казани. Вероятно, эвакуации продлятся несколько дней.