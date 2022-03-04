В Екатеринбурге после десятилетней работы закрылся интернет-портал Znak.com

Екатеринбургское интернет-издание Znak.com приостановило свою работу. Об этом журналисты заявили в официальном Telegram-канале. Решение руководство издания пока подробно не комментирует.

«Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России», — говорится в сообщении.

Znak.com был основан журналистами Аксаной Пановой и Дмитрием Колезевым в 2012 году в Екатеринбурге. Аксана Панова до этого работала в созданном ею информагентстве Ura.ru. Против неё было возбуждено уголовное дело по обвинению в вымогательстве. В январе 2014 года она была приговорена к условному сроку на 2 года и запрету на работу в СМИ на этот срок, а также штрафу в 300 тысяч рублей.

1 сентября 2016 года 14 журналистов издания Znak.com объявили о выходе из Союза журналистов России (СЖР). Причиной выражения публичного несогласия стало назначение секретарём СЖР Дениса Токарского, который ранее активно поддерживал обвинения против Аксаны Пановой.