В Екатеринбурге полуголый мужчина пытался прорваться на территорию школы (ВИДЕО)

На территорию школы № 81 на улице Избирателей на Уралмаше пытался попасть полуголый мужчина, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл около 12 часов дня 18 мая. Судя по кадрам видео, снятым очевидцами, мужчина находился в неадекватном состоянии. У забора его остановил охранник, успевший нажать тревожную кнопку.

«Я живу рядом с этой школой. Сегодня, гуляя со своим ребёнком, я видела, как его забирали правоохранители. Он кричал: "Я сожгу ваших детей" — и был с ножом. У детей в это время закончились уроки, большинство из них видели всё происходящее», — рассказала читательница издания.

В ГУ МВД России по Екатеринбургу ответили, что задержание проводили сотрудники Росгвардии.

«В данной школе это уже случалось, родители писали заявление. Но всё как обычно — тема закрыта. Я уверена, что через пару дней его выпустят, он ведь ничего не сделал. Так, пару слов сказал, и всё. Почему нужно ждать, пока они что-то сделают? Вам мало одной трагедии в Казани?» — возмущена свидетель инцидента.

В Росгвардии сообщили, что задержали не одного мужчину, которого успели снять на видео прохожие, а двоих, обоих передали полиции.