В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемых в скупке голосов на выборах

В Екатеринбурге на избирательном участке № 1356 в Железнодорожном районе разоблачили предполагаемых скупщиков голосов, пишет E1.ru.

«Человек стоял на входе на территории школы, где располагается участок, и тем, кто шёл на выборы или просто проходил мимо, предлагал по 500 рублей за голос в пользу "Единой России" и губернатора Куйвашева. Когда один из членов комиссии вышел на улицу, скупщик предложил ему деньги. Со скупщиком был ещё один [человек]. Я попросил полицейского, который дежурит на участке, проверить их, он вызвал наряд. В рюкзаке у одного из них полиция нашла список участков с адресами домов, которые голосуют на конкретном участке. Денег у них с собой не было. Они выдавали пронумерованные листочки с символикой выборов, которые собирали наблюдатели от Общественной палаты», — рассказал член территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Вениамин Помазкин.