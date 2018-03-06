В Екатеринбурге полиция задержала беременную женщину, обокравшую хоккеистов-чиновников

Сотрудники полиции задержали 34-летнюю беременную жительницу Екатеринбурга, подозреваемую в краже мобильных телефонов и денег в спорткомплексе Верхней Пышмы у хоккеистов команды «Екатеринбург-2», куда входят молодые сотрудники администрации областного центра, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, кража произошла 25 февраля во время матча с командой «Металлург». Пока хоккеисты были на льду, в раздевалку зашла неизвестная женщина, которая похитила у двух человек наличные, а ещё у пятерых — смартфоны. Общая сумма причинённого ущерба составила порядка 200 тысяч рублей. В ОВД Верхней Пышмы возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

Задержанная была неоднократно судима. По информации Горелых, женщина приняла решение написать явку с повинной после того, как сыщики уголовного розыска установили её личность и поговорили с ней.

«Женщина долго думала, но в конце концов приняла единственно правильное решение и пришла на встречу с оперативниками. Она доставлена в райотдел, где сейчас её допрашивают», — отметил Горелых.

Похищенные деньги и телефоны она успела сбыть. Учитывая, что подозреваемая находится на последних месяцах беременности, в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Работа полиции по поиску похищенного продолжается.