В Екатеринбурге полиция устроила погоню за пьяным водителем багги (ВИДЕО)

На Сортировке полицейские в ночь на 5 ноября устроили погоню за пьяным водителем багги, попытавшимся скрыться от сотрудников ДПС и разнёсшим детскую площадку, пишет E1.ru.

«Сотрудниками ДПС в районе дома № 19 на улице Челюскинцев был замечен движущийся на большой скорости багги. Полицейские обратили внимание на неуверенные манёвры транспортного средства и решили проверить водителя. На требование об остановке гражданин не отреагировал и попытался скрыться, увеличив скорость», — рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

После этого экипаж ДПС пустился в погоню. Водитель багги по пути несколько раз грубо нарушил правила движения — выезжал на тротуар и проезжал на красный. Водителя задержали на Пехотинцев, за рулём оказался 40-летний мужчина.

«Водитель в 2019 году был лишён водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Пройти медицинское освидетельствование в этот раз мужчина отказался. В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности», — сообщили в полиции.

За повторное вождение в состоянии опьянения мужчине грозит до двух лет лишения свободы.