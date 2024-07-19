В Екатеринбурге полицейские задержали 68-летнего пенсионера-закладчика

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали 68-летнего пенсионера-закладчика с героином. Выяснилось, что на протяжении двух лет он раскладывал запрещённые вещества на территории столицы Урала – это являлось его дополнительным доходом. В среднем мужчина зарабатывал на незаконном обороте наркотиков от 10 тысяч рублей в день, его ежемесячный доход составлял более 300 тысяч рублей.

«При проведении личного досмотра, в присутствии понятых, в карманах куртки доставленного оперативники обнаружили и изъяли свёрток с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертов, внутри свёртка находился наркотик героин, общей массой 0,98 грамма. Кроме того, при осмотре квартиры подозреваемого транспортные полицейские обнаружили в одной из комнат сумку с 15 свёртками аналогичного порошкообразного вещества. Также правоохранители обнаружили электронные весы, упаковочные материалы и ещё один свёрток, спрятанный в пластиковом ведре. Изъятые улики транспортные полицейские направили на криминалистическое исследование, которое подтвердило, что обнаруженный в жилище порошок идентичен изъятому ранее наркотическому средству», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Всего у ранее судимого за аналогичное преступление пенсионера оперативники изъяли около 70 граммов героина. Екатеринбуржец из мест лишения свободы вышел досрочно по УДО в 2013 году, после 7 лет колонии.

В отношении пенсионера в ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228.1 УК РФ. В этот раз подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. До суда фигурант уголовного дела будет находиться под арестом.