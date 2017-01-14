В Екатеринбурге поймали интернет-педофила из Нижнего Тагила

В Дзержинскую районную прокуратуру передано уголовное дело 30-летнего жителя Нижнего Тагила, подозреваемого в педофилии, рассказали АН «Между строк» в следственном отделе СК по Дзержинскому району. По версии следствия, мужчина завязывал в соцсети «ВКонтакте» переписку с детьми и отправлял им порнографические фото с участием других несовершеннолетних. Всего правоохранители выявили 40 подобных эпизодов, самой младшей жертве семь лет.

«Его задержали в Екатеринбурге по подозрению в совершении другого преступления в отношении несовершеннолетнего, – рассказал АН “Между строк” руководитель следственного отдела Денис Кельбиханов. – В ходе выяснения обстоятельств наши коллеги обнаружили случаи отправки порнографии с IP-адреса, зарегистрированного в Нижнем Тагиле, и передали эту информацию нам. Мы нашли тех, кому отправлялись порнофотографии. Дети с трудом рассказывали о случившемся, плакали, стыдились этого. Подозреваемый регистрировался в соцсетях под профилем их ровесника, добавлялся к ним в друзья, ненавязчиво заводил беседу, а после начинал отправлять порнографические фотографии с участием несовершеннолетних».

Уголовное дело возбуждено по статьям «Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних».

«Мы провели доскональную проверку, в том числе опросили родителей потерпевших, чтобы выяснить, почему дети без их ведома общались с незнакомцем в интернете, выясняли, в каких условиях они проживают, провели профилактическую беседу», – сообщил Денис Кельбиханов АН «Между строк».

По словам Кельбиханова, сам подозреваемый вину не признал. Сейчас мужчина находится в СИЗО Екатеринбурга.

Агентство новостей «Между строк»